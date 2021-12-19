هجوم بصاروخين على المنطقة الخضراء في بغداد

بغداد : متابعات

استهدف هجوم بصاروخين فجر الأحد المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد التي تضمّ السفارة الأميركية، على ما أفادت القوات الأمنية العراقية في بيان، موضحةً أن أحد الصاروخين تمّ إسقاطه، في هجوم يأتي قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لانسحاب القوات القتالية الأجنبية من البلاد.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني الرسمية أن “المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت إلى قصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا، حيث تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام” الدفاعية “أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات”، مضيفةً أن الهجوم تسبب بأضرار في سيارتين.

وأضاف البيان أن “القوات الأمنية باشرت بعملية تحقيق وتحديد موقع الإطلاق”.

وقال مصدر أمني لفرانس برس إن أحد “الصاروخين أسقط قرب السفارة الأميركية، فيما سقط الآخر قرب ساحة الاحتفالات الواقعة على بعد نحو 500 متر من السفارة”.