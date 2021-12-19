شؤون الحرمين تدشن العربات الجديدة المخصصة لكبار السن

مكة المكرمة : البلاد

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس ، العربات الجديدة المخصّصة لكبار السن، بالمسجد الحرام.

وأكّد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن العربات تأتي خدمة لكبار السن لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ونوّه الدكتور السديس باستمرارية تطوير منظومة الخدمات المقدمة واستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية، لخدمة قاصدي المسجد الحرام بما يتوافق مع رؤية الرئاسة التطويرية 2024م، الرامية إلى الوصول لأعلى معايير الجودة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.