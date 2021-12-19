جدة : البلاد

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن بدء إصدار تصاريح الأنشطة في المتنزهات الوطنية من إدارات المتنزهات بالمناطق بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتشمل التصاريح أنواعًا مختلفة من الأنشطة، كالمشي (الهايكنج)، وسباقات (الجري، والدراجات الهوائية، والتحمل بالخيول)، وقافلة الجمال، وكذلك أنشطة الألعاب الرياضية، إضافة إلى الحملات التوعوية، وغيرها من الأنشطة.

ويمنح المركز التصاريح لمنظمي الأنشطة بشرط الالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ونظام البيئة ولوائحه التنفيذية، كما يتعهد حامل التصريح بتجنب المخالفات الفردية والبيئية التي تُوقِع صاحب النشاط تحت طائلة العقوبات والغرامات حال مخالفته.