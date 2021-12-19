المحليات

بدء إصدار تصاريح الأنشطة في المتنزهات الوطنية

صحيفة البلادaccess_time15 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      19 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن بدء إصدار تصاريح الأنشطة في المتنزهات الوطنية من إدارات المتنزهات بالمناطق بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتشمل التصاريح أنواعًا مختلفة من الأنشطة، كالمشي (الهايكنج)، وسباقات (الجري، والدراجات الهوائية، والتحمل بالخيول)، وقافلة الجمال، وكذلك أنشطة الألعاب الرياضية، إضافة إلى الحملات التوعوية، وغيرها من الأنشطة.

ويمنح المركز التصاريح لمنظمي الأنشطة بشرط الالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ونظام البيئة ولوائحه التنفيذية، كما يتعهد حامل التصريح بتجنب المخالفات الفردية والبيئية التي تُوقِع صاحب النشاط تحت طائلة العقوبات والغرامات حال مخالفته.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *