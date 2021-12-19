المجلس الصحي يناقش دراسة جدوى تطبيقات العلاج المناعي بالمملكة

الرياض : البلاد

رأس معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل اليوم، الاجتماع السادس والتسعين للمجلس الذي عقد عبر الشبكة الافتراضية.

وقدم معاليه في بداية الاجتماع، شكره لمعالي وزير الصحة السابق الدكتور توفيق الربيعة على ما بذله من عمل كبير وجهود متميزة في إصدار القرارات الصحية خلال فترة رئاسته للمجلس، كما قدم شكره إلى أعضاء المجلس السابقين لمساهمتهم في تطوير النظام الصحي في المملكة خلال فترة عضويتهم، فيما رحب معاليه بالأعضاء المنضمين لعضوية المجلس الصحي السعودي في سبيل الارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المُدرجة على جدول الأعمال، منها تطوير الخدمات الإسعافية المقدمة للمرضى النفسيين في المنشآت الصحية بجميع أنواعها.

كما اطّلع المجلس على دراسة جدوى تطبيقات العلاج المناعي في المملكة وأثرها الاقتصادي والتنظيمي على القطاع الصحي (زراعة الخلايا المناعية المحورة وإنتاجها CAR- T CELL) التي تعالج بعض أمراض السرطان وسرطان الدم.