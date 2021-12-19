“البلدية” توقع مذكرة تفاهم ثلاثية لتفعيل برامج التوعية المجتمعية

البلاد : متابعات

وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم، مذكرة تفاهم ثلاثية مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وجمعية التنمية البيئية “فسيل” بهدف تفعيل برامج التوعية المجتمعية لتعزيز السلوك المجتمعي المستدام نحو البيئة ورفع الوعي البيئي داخل المدن السعودية، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.

وتأتي مذكرة التفاهم امتداداً للجهود المشتركة بين جميع الأطراف لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تحفيز نمو القطاع البيئي بالمملكة

ووقع المذكرة كل من: المشرف على وكالة المشاريع والصحة العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس محمد بن ناصر عسيري، والوكيل المساعد لوكالة شؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري في وزارة الاقتصاد والتخطيط فيصل بن أحمد قطان، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية “فسيل” والعضو المنتدب للإدارة خالد بن أحمد الغامدي.

بدوره، أوضح وكيل الوزارة للتراخيص والامتثال والمشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، أن المذكرة تهدف إلى زيادة الوعي البيئي والسلوكي في المجتمع بتبني أفضل الممارسات والتجارب العالمية بما يعزز مبادرة السعودية الخضراء، مشيراً إلى دور المذكرة في تعزيز الشراكة مع الجهات والمؤسسات المجتمعية، كاشفاً عن توقيع اتفاقيات مماثلة مستقبلاً في هذا المجال.

وتستهدف مذكرة التفاهم تفعيل التعاون بين جميع الأطراف الثلاثة لتطوير وتطبيق المبادرات والمشاريع بما يسهم في تنفيذ مبادرات معنية بتغيير السلوك المجتمعي نحو بعض الممارسات البيئية والدراسات البحثية المتعلقة بقياس وتوثيق مدى تأثيرها على سلوكيات الفئات المستهدفة في المجتمع.

كما تنص مذكرة التفاهم على تشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل مجالات التعاون، وتنفيذ مبادرات معنية بتغيير السلوك المجتمعي نحو بعض الممارسات البيئية في ظل التوجه العام لمؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ومبادرة السعودية الخضراء والحد من الأضرار على البيئة.