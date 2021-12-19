الرياضة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية يحقق جائزة رياضة المرأة ٢٠٢١

الرياض- البلاد

كرم الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والباروالمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد الدكتور خالد بن صالح المزيني، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية الخامس والعشرين للجنة الأولمبية بجائزة اللجنة الأولمبية لرياضة المرأة 2021 نظير جهود الاتحاد في تفعيل البطولات الجامعية النسائية بشكل مميز ساهم في تمكين اللاعبات من منسوبات الجامعات السعودية الحكومية والأهلية. وبهذه المناسبة رفع رئيس الاتحاد شكره وتقديره باسمه ونيابة عن معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ومعالي نائبه نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أحمد السديري أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يجده قطاع الرياضة الجامعية بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص من دعم كبير أسوة بغيرها من المناشط الرياضية السعودية، التي رفعت من اسم المملكة العربية السعودية عالمياً بما تحققه من إنجازات وما تشكله من قوة داعمة ومما ينعكس أيضا على جودة الحياة وبناء الإنسان اللذين يعتبران هدفين أساسيين من أهداف الرؤية الطموحة ٢٠٣٠. كما رفع سعادته الشكر والتقدير لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي ونائبه الأمير فهد بن جلوي على الدعم الكبير الذي قدمته الوزارة للبرامج والمنافسات الرياضية وإعداد برامج لتهيئة حكام من الجنسين لقيادة وتنظيم المنافسات وإخراجها بالشكل اللائق الذي يحقق العدالة والمنافسة الشريفة بين الجميع. كما قدم المزيني الشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم ولمعالي نائبه على الاهتمام الكبير والمتابعة الدؤوبة التي أثمرت هذه الإنجازات.

وأثنى سعادته على التعاون الكبير والتناغم الذي أبداه أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الجامعات السعودية والمسؤولين عن الأنشطة الرياضية في الجامعات وخصوصا ما يخدم رياضة الطالبات وتهيئة البيئة المناسبة لهن لممارسة الرياضة النسائية بشكل مميّز الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز. من جانبه عبر سعادة أمين عام الإتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالإله الصلوي عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز الذي اعتبره نتاجا لجهود كبيرة خلال المدة الماضية وعملا مستمرا من أمانة الاتحاد متمثل بالفريق النسائي حيث تم إقامة العديد من ورش العمل والدورات التدريبية ودورات التحكيم إلى جانب تنفيذ العديد من الأنشطة والمسابقات الخاصة بتفعيل وتمكين الطالبات من ممارسة الرياضة الجامعية وإقامة البطولات الجامعية النسائية بشكل مميّز والذي أثمر الفوز بجائزة رياضة المرأة 2021.

وعدّ الصلوي هذا الإنجاز بمثابة الخطوة الأولى للإتحاد في سبيل تحقيق أهدافه وطموحاته التي لا تقف عند أي حدود بتوجية ودعم من سعادة د خالد المزيني رئيس الاتحاد.