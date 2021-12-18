وصفات رأس السنة.. طريقة عمل صدر الديك الرومي المحشي بصلصة المشروم

وصفة رائعة للأعياد والمناسبات كما أنها تصلح للحفلات

المقادير اللازمة

للحشوة

حبة كراث صغيرة مقطعة إلى شرائح

جزرة صغيرة مقطّعة إلى قطع

115 جم فطر أبيض

ملعقة كبيرة زبدة

454 جم لحم مقدد مفروم

كوب مرق لحم بقري

كوب مكعبات خبز طازجة

رشة جوزة الطيب المطحونة

رشة قرفة مطحونة

ملح وفلفل

لصدر الديك الرومى

صدر ديك رومي حوالي 1.8 كجم مع الجلد

خيوط لربط الصدر

2 ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب ماء

لصلصة المشروم

3/4 340 جم فطر أبيض مقطع إلى شرائح رفيعة

2 كراث مفروم خشن

1/4 كوب زبدة

كوب من عصير العنب الأبيض

6 أكواب مرق لحم بقري

1/2 كوب دقيق محمص قليلاً

1 رشة جوزة الطيب المطحونة

طريقة العمل

الحشوة

في محضر الطعام نقطع الكراث والجزر إلى قطع صغيرة

انقليه إلى وعاء

يقطع الفطر ويوضع جانباً

في مقلاة كبيرة على نار عالية طري الكراث والجزر في الزبدة

يضاف الفطر ويطهى لمدة 5 دقائق أو حتى يبدأ الخليط في التحول إلى اللون البني

أضيفي اللحم واستمري في الطهي

أضيفي باقي المكونات

يغلى المزيج ويترك على نار خفيفة متوسطة الحرارة لمدة 8 إلى 10 دقائق أو حتى يجف تقريبًا

يتبل بالملح والفلفل

ضعي المزيج في الثلاجة لمدة ساعتين أو حتى يبرد تمامًا

صدر الديك الرومى

سخن الفرن مسبقًا إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية)

على سطح العمل افتحي لحم الديك الرومي بحيث يكون جانب الجلد لأسفل

يتبل بالملح والفلفل

وزعي خليط الحشو في الوسط

أغلقي الصدر رول

ثم ضعي الخيوط تحت الصدر بحيث تمتد الأطراف من كل جانب ويربط جيداً مع قطع أي خيوط زائدة

في مقلاة كبيرة آمنة للفرن على نار عالية

قومي بتحمير الشواء من جميع الجوانب في الزبدة

يتبل بالملح والفلفل

اخبزيه لمدة ساعة و 30 دقيقة أو حتى يتم إدخال مقياس حرارة اللحم في وسط الحشوة بحيث يقرأ 165 درجة فهرنهايت (74 درجة مئوية)

إذا لزم الأمر أثناء الطهي أضيفي الماء إلى المقلاة لمنع احتراق عصارة المقلاة

احتفظ بالعصير للصلصة

ثم دعي صدر الديك يرتاح أثناء تحضير الصلصة

تحضير الصلصة

في مقلاة كبيرة على نار عالية حمري الفطر والكراث في الزبدة

يضاف له عصير العنب الأبيض ويغلي حتي يقلل بمقدار النصف

نضيف المرق والطحين المحمص وجوزة الطيب

يغلى المزيج مع التحريك المستمر

اتركيه تنضج على نار عالية لمدة 30 دقيقة أو حتى تنخفض الصلصة بمقدار النصف

أضيفي العصائر التي احتفظتي بيها

يتبل بالملح والفلفل

ثم يقطع صدر الديك ويقدم مع الصلصة