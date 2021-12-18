وصفات رأس السنة.. طريقة عمل شرائح اللحم بالثوم والطماطم الكرزية

لمحبي الوصفات الغنية بالعصارة وأستيك اللحم وصفة مميزة مع نكهة الثوم والطماطم الكرزية

المقادير اللازمة

6 فصوص ثوم مفرومة

6 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 غصن إكليل الجبل

2 ستيك لحم بقري أو شرائح لحم ضلوع

2 كوب (280 جم) طماطم كرزية مقطعة إلى أنصاف

ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

طريقة العمل

في قدر صغير حمري الثوم بالزيت

يرفع عن النار

أزيلي ملعقتين كبيرتين من زيت الثوم وضعيه في طبق زجاجي

أضيفي ملعقة كبيرة من عصير الليمون وإكليل الجبل في الطبق الزجاجي

يضاف اللحم ويقلب جيدا

يتبل بالملح والفلفل

انقعيه لمدة 15 دقيقة

في هذه الأثناء في وعاء اخلطي الطماطم مع ما تبقى من عصير الليمون والسكر والملح

انقعيها لمدة 10 دقائق

سخني الشواية

في قدر المتبقي من زيت الثوم تطهى الطماطم على نار عالية لمدة 5 دقائق تقريبًا حتى تتفتت

اضبطي التوابل ثم ابقيها دافئه

اشوي شرائح اللحم لمدة 5 دقائق على كل جانب أو حتى تصل للنضج المطلوب

قطعي اللحم إلى شرائح

قدميه مع الطماطم المطهية