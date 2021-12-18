وصفات رأس السنة.. طريقة عمل ستيك مشوي بتتبيلة الزبادي والبرتقال بالكاري

لمحبي النكهات الحمضية مع اللحم وصفة رائعة لشرائح أستيك اللحم المتبلة مع الزبادي والبرتقال والكاري

المقادير اللازمة

للأستيك

نصف كوب زبادي

1/3 كوب عصير برتقال

2 ملعقة كبيرة عسل

2 ملعقة كبيرة عسل

2 ملعقة كبيرة هريسة حارة

2 ملعقة صغيرة مسحوق كاري

نصف ملعقة صغيرة مسحوق ثوم

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

شريحة لحم بقري مقطعة إلى 4 قطع

للتقديم

2 بصلة حمراء صغيرة مقطعتان إلى دوائر

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة خل أحمر أو أبيض

4 حبات صغيرة من الكوسا مقطعة نصفين بالطول

4 خبز نان

نصف كوب كزبرة مفرومة ناعماً

طريقة العمل

الأستيك

في وعاء كبير اخفقي جميع المكونات باستثناء شرائح اللحم

يتبل بالملح والفلفل

يوضع جانباً نصف الصلصة في وعاء صغير

غطيها وضعيها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للتقديم

أضيفي شرائح اللحم إلى وعاء الصلصة المتبقية وقلبيها جيدًا

يغطى ويترك لمدة 8 ساعات في الثلاجة

لتقديم

سخني الشواية

ضعي البصل في وسط قطعة كبيرة من ورق القصدير

رشي نصف الزيت وكل الخل

يتبل بالملح والفلفل

أغلقي الرقاقة بإحكام

غطي الكوسة بالكمية المتبقية من الزيت

يتبل بالملح والفلفل

يصفى اللحم ويوضع جانباً في طبق

ضعي كيس البصل على الشواية مباشرة واطهيه لمدة 15 دقيقة مع قلبه في منتصف المدة

في هذه الأثناء اشوي شرائح اللحم لمدة 5 دقائق على كل جانب أو حتى النضج المطلوب

توضع جانبا على طبق وتترك لمدة 5 دقائق

اشوي الكوسة لمدة 3 دقائق على كل جانب

اشوي خبز النان لمدة دقيقة واحدة على كل جانب

قطعي شرائح اللحم إلى شرائح

تقدم مع الكوسة والبصل والنا

يزين بالكزبرة

ويقدم مع صلصة الزبادي المحفوظة