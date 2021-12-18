وصفات رأس السنة.. طريقة عمل الديك الرومي مع مرق الكستناء

لمحبي الكستناء أو ابو فروة وصفة مميزة لدمجه مع الديك الرومي

المقادير اللازمة

للديك الرومى

3 أكواب مرق ديك رومي أو دجاج

28 جم من الفطر مقطع

ديك رومي

3 ملاعق كبيرة زبدة

بصلة مقطعة شرائح رقيقة

فص ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة طحين

1/2 كوب عصير عنب أبيض

لمقبلات الكستناء

1/2 كوب كستناء مشوي أو معلب ومقطع

كراث مقطع

3 ملاعق كبيرة فتات خبز بانكو

2 ملعقة كبيرة بندق محمص مفروم

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعماً

طريقة العمل

الديك الرومى

سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية)

في قدر اغلي المرق

نضيف الفطر وغطيه

يزال من الحرارة ويوضع جانبا

في مقلاة كبيرة مقاومة للفرن أو قدر على نار متوسطة

حمري الديك الرومي في الزبدة

يتبل بالملح والفلفل

يوضع جانبا على طبق

في نفس المقلاة حمري البصل والثوم بقليل من الزبدة

رشي الدقيق واستمري في الطهي مع التحريك لمدة 1 دقيقة

نضيف المرق مع الفطر (في حالة الاستخدام) وعصير العنب

يغلى المزيج مع الخفق

يتبل بالملح والفلفل

أضيفي الديك الرومي

انقليه إلى الفرن واشويه بدون غطاء لمدة ساعة و 30 دقيقة أو حتى يخرج لحم الفخذ بسهولة من العظم

يرفع الديك الرومي ويوضع جانباً في طبق كبير

على نار متوسطة عالية قللي الصلصة لمدة 10 دقائق أو حتى تتكاثف وتغطي ظهر الملعقة

اضبطي التوابل

أعيدي الديك الرومي إلى الصلصة

لمقبلات الكستناء

في مقلاة على نار متوسطة حمري الكستناء قليلاً والكراث في الزبدة

أضيفي فتات الخبز واستمري في الطهي لمدة دقيقة

يرفع عن النار

يضاف البندق والبقدونس

يتبل بالملح والفلفل

زيني الديك الرومي بالكستناء

يعاد إلى الفرن ويشوى لمدة 5 دقائق

قدميه على الفور