مالي توافق على نشر 1000 جندي تشادي في الشمال

باماكو : متابعات

أعلنت السلطات المالية عن موافقتها على نشر 1000 جندي تشادي إضافي من أجل تعزيز قوتها العسكرية في شمال البلاد، ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة ومتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي “مينيسما”.

وأوضحت وزارة الخارجية المالية في بيان اليوم، أن هذا الانتشار يأتي في إطار ثنائي ، وجاء بناءً على طلب حكومة تشاد لتعزيز كتيبتها العاملة في شمال مالي، منوها بالعلاقات التي تجمع بين باماكو وانجامينا، و”التضحيات” التي قدمتها اتشاد “سعيا لتحقيق الأمن والاستقرار وإيجاد حلول للتحديات الأمنية” بمالي.

ويأتي قرار تشاد تعزيز قوتها العسكرية بالشمال المالي، بعد تسليم القوة الفرنسية “بارخان” عددا من القواعد العسكرية للجيش المالي، ضمن إطار إعادة فرنسا تنظيم حضورها العسكري وتقليص عدد قواتها في الساحل .