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ضبط 3 مقيمين ومخالفًا قطعوا الأشجار وحولوها لفحم في جدة

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      18 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة جدة (3) مقيمين من الجنسية السودانية ومخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لقطعهم الأشجار وتحويلها إلى فحم، وجد بحوزتهم أكثر من (2110) أمتار مكعبة من الحطب والفحم المحليين المخزنة، وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وصناعة الفحم.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، فيما تصل عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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