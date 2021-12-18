الرياضة

شاهد.. ركلات ترجيح مصر وقطر (5-4) في كأس العرب

محمد ابو الوفاaccess_time14 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      18 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

حصد منتخب قطر المركز الثالث في كأس العرب 2021 بتغلبه على مصر بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0.

وأقيمت السبت المباراة بين مصر وقطر في ملعب “974” المونديالي في منطقة رأس أبو عبود في العاصمة الدوحة وسط حضور جماهيري غفير.

وكانت عناصر المنتخب المصري الأخطر طيلة اللقاء لكن واجهت الحارس القطري المتألق مشعل برشم الذي تصدى لنحو 5 كرات على مرماه.

ركلات ترجيح مصر وقطر شهدت تألقًا جديدًا من الحارس العنابي مشعل برشم الذي تصدى لركلة محمد شريف وأهدى قطر الميدالية البرونزية.

شاهد ركلات ترجيح مصر وقطر 5-4 في كأس العرب

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