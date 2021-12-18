حصد منتخب قطر المركز الثالث في كأس العرب 2021 بتغلبه على مصر بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0.

وأقيمت السبت المباراة بين مصر وقطر في ملعب “974” المونديالي في منطقة رأس أبو عبود في العاصمة الدوحة وسط حضور جماهيري غفير.

وكانت عناصر المنتخب المصري الأخطر طيلة اللقاء لكن واجهت الحارس القطري المتألق مشعل برشم الذي تصدى لنحو 5 كرات على مرماه.

ركلات ترجيح مصر وقطر شهدت تألقًا جديدًا من الحارس العنابي مشعل برشم الذي تصدى لركلة محمد شريف وأهدى قطر الميدالية البرونزية.

شاهد ركلات ترجيح مصر وقطر 5-4 في كأس العرب