الجامعة العربية تطالب بحماية الشعب الفلسطيني

البلاد : متابعات

طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة التحرك العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يواجه اعتداءات يومية ممنهجة من قِبَل المستوطنين الإسرائيليين، بتشجيع وحماية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح اليوم : إن الجامعة العربية تتابع وترصد التصعيد البالغ والاعتداءات الممنهجة من قِبَل المستوطنين ضد البلدات والقرى الفلسطينية والتي خلّفت عشرات الإصابات الخطيرة في صفوف المدنيين، مُحَذّراً من التداعيات الناتجة عن هذه الاعتداءات ونتائجها على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وأشار البيان إلى أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المطلوب مساءلتها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .