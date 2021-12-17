مدل بيست يتخطى 180 ألف زائر في أول أيامه

البلاد : متابعات

تخطى عدد زوار مهرجان “مدل بيست” المقام في الرياض في أول أيامه حاجز 180 ألف زائر.

وحظي المهرجان الذي يعد أضخم حدث موسيقي في منطقة الشرق الأوسط،بإقبال كبير من محبي الموسيقى الإلكترونية في يومه الأول، وسط انسيابية عالية في محيط موقع الفعالية.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الوصلات الغنائية التي قدمها عدد من نجوم الغناء العرب، كما أدى عدد من نجوم الموسيقى الإلكترونية العالميين وصلات غنائية تفاعل معها الجمهور.

وكان “ساودنستروم 2021″الذي يعد أضخم حدث موسيقي في الشرق الأوسط ، انطلق في الرياض مساء أمس الخميس ، كثاني نسخة تنظمها السعودية بعد نجاح النسخة الأولى في عام 2019 .

وسيواصل “مدل بيست” استقبال الجمهور والزوار على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث تتوقع اللجنة المنظمة مضاعفة أرقام الحضور خصوصا مع تزامن الحدث مع إجازة نهاية الأسبوع.

وعلى مدار 4 أيام ستشهد مسارح مدل بيست مشاركة واسعة لأكثر من 200 نجم عالمي ، وعروض دولية بمشاركة مؤدين محليين وإقليميين ، بعروض فنية تمتد لنحو 12 ساعة في اليوم.

وتشكل زيارة المهرجان فرصة للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها لا تقتصر على الموسيقى فقط، بل تشكل قائمة واسعة ومتنوعة من العروض الفنية، ومعارض فن محلية وعروض ترفيهية على الهواء، ومركبات الطعام ومطاعم متميزة.