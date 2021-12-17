الرياضة فنون الحميدان: “قفز السعودية” ستصقل مواهبنا وخبراتنا

الرياض – هاني البشر

أبدت الفارسة فنون الحميدان المشاركة في بطولة “قفز السعودية” التي نظمها الاتحاد السعودي للفروسية، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية “FEI” في مقر “قفز السعودية” على أرض ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية سعادتها الكبيرة بمشاركتها في هذا المحفل العالمي الكبير هي وزملاؤها الفرسان السعوديون، وقالت: “مهما تعلمنا في هذه الرياضة الجميلة لن نتوقف عن تعلم ما هو جديد ومفيد، حتى الميدان الحالي الجميل والجديد هو بمثابة مدرسة تعليم جديدة ومفيدة للفارس وجواده”. وأضافت فنون: “المشاركة في بطولات بحجم “قفز السعودية” أمر مهم جداً، يكفي الخبرة التي تضيفها لنا، مشاركة فرسان عالميين ومصنفين أوائل عالمياً أمثال الفارس السويدي بيدير فريدريكسون المصنف رقم (1) على مستوى العالم في قفز الحواجز والألماني دانيال دويسر المصنف رقم (2) عالميا، له فوائد كبيرة لنا، حيث يزيد موهبة زملائي، الاحتكاك بهم ومشاهدة طرقهم في الأشواط أو التعامل مع الجياد. وهو درس في غاية الأهمية لنا”. وقدمت الفارسة البالغة من العمر 20 عاماً شكرها للاتحاد السعودي للفروسية على دعمه الكبير للفرسان السعوديين خاصة الشباب والشابات الواعدين وإقرار مشاركتهم في بطولتين لفئتي (4 و5 نجوم) له أكثر كبير، وقالت “متفائلة بجيل أبطال وبطلات سعوديين سيكون لهم بصمات كبيرة في المحافل الدولية قريباً”.

يذكر أن الاتحاد قدم خلال هذه البطولة 25 فارسا وفارسة سعوديين تحت سن 21 عاماَ، حيث شاركوا في الأسبوع الأول والثاني من البطولة.