رسميًا: إنتر ميلان ينهي عقد كريستيان إريكسن

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي إنهاء عقد لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن بالتراضي بين الطرفين، في بيان رسمي اليوم الجمعة.

وجاء انفصال كريستيان إريكسن عن الإنتر بعد إصابته الخطيرة التي تعرض لها في كأس أمم أوروبا 2020 مع منتخب بلاده الدنمارك.



وبات من الصعب أن يستمر كريستيان إريكسن (29 عامًا) في مزاولة كرة القدم في إيطاليا بعد أن زرع جهاز تنظيم ضربات القلب، وهو ما ينافي بروتوكولات سلامة اللاعبين المتبعة في الدوري الإيطالي التي تمنع أي لاعب من الاستمرار في البطولة بحالات مثل إريكسن.



من المتوقع أن يعود كريستيان إريكسن إلى اللعب في الدنمارك، ويتدرب حاليًا مع أودنسة المحلي الذي بدأ معه مسيرته عام 2008.