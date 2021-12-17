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خادم الحرمين يعزي بايدن في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدداً من الولايات

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      17 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدداً من الولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ الإعصار الذي ضرب عدداً من الولايات، في الولايات المتحدة الأمريكية، في 10 ديسمبر 2021م، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وما خلفه من أضرار، وإننا إذ نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لنتمنى للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا سوءاً أو مكروها”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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