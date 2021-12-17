جهود المملكة

منذ الانقلاب الحوثي، تعرضت اليمن- ولاتزال- لمخطط خبيث وممنهج تنفذه الميليشيا الإرهابية، ضمن أجندة إقليمية تستهدف المنطقة، وخلَّفت واقعا داميا من الصراعات المدمرة للعديد من الدول العربية عبر أذرع مسلحة مأجورة، وسبيلها في ذلك إشعال حروب أهلية وفتن لتقسيم الشعب الواحد، ونتيجة ذلك ضياع التنمية وتدمير الاقتصاد، وجعل الدولة رهينة الميليشيات والسلاح.

واليمن مثال صارخ لتلك المخاطر التي تهدد استقرار المنطقة وتستهدف دولها. وفي الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإنسانية والإغاثية السعودية وبرامج تنموية للشعب اليمني الشقيق مقدرة عالميا، ودعمها لمساعي الحل السياسي، لا تزال ميليشها الحوثي على غيها في الإرهاب ضد المملكة بالصواريخ والمسيّرات المفخخة.

إن المجتمع الدولي وهو يؤكد على الحل السياسي في اليمن، يقف على حجم جرائم تلك الميليشيا ورفضها الانخراط في الجهود السياسية، وفي هذا السياق جاء بيان الرباعية (السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا) معبرا عن القلق بشأن الوضع الاقتصادي والإنساني الخطير الذي يواجهه الشعب اليمني؛ بسبب استمرار السلوك الحوثي ورفضهم وقف إطلاق النار، والقلق بشأن البلاد، وإدانة الهجمات الحوثية واستهدافها للمدنيين والبنى التحتية الاقتصادية في المملكة، مما يؤكد ضرورة تسريع الإرادة الدولية تجاه الحل السياسي.