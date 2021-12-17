الرياضة المبطي… الفارس الأول في قفز السعودية

الرياض- هاني البشر أصبح الفارس خالد المبطي أول فارس سعودي يتوج بالمركز الأول في بطولة “قفز السعودية” التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية”FEI” في مقر “قفز السعودية” على أرض ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية. حيث خطف لقب الشوط المتوسط لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.45 متر) ضمن شوط التصنيف العالمي، المؤهل لشوط تأهيلي لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، بزمن 61.52 ثانية متقدماً على الفارس السويدي بيدير فريدريكسون المصنف رقم (1) على مستوى العالم في قفز الحواجز، والأردني إبراهيم بشارت المصنف رقم 147 عالمياً، وفرسان عالميين مصنفين ضمن قائمة أفضل 300 فارس وفارسة عالمياً. وقال المبطي: “حقيقة كنت متفائلا جداً بتحقيق مركز في هذه البطولة، وطموحي كان كبيرا، ولا سيما بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم دعم سيدي ولي العهد الشخصي لكل رياضات الوطن مما جعلها محط أنظار العالم، ثم بمتابعة سمو وزير الرياضة وكذلك سمو رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الحريصين كل الحرص على تفوق ونجاح الفرسان السعوديين في المحافل الدولية، حيث أهديهم هذا الإنجاز الكبير ولا أنسى أيضا دعاء والدي وكذلك دعم الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير لي شخصياً”. وشدد المبطي على أن مشاركة الفرسان العالميين معه في نفس الشوط لم يزده إلا إصرارا أن يكون من الفرسان المتقدمين في هذا السباق، وقال: “لم أشعر بالرهبة، بل صممت أن يكون وطني في المقدمة”.