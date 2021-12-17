احترس.. هذه الفواكه المجففة هي الأكثر ضررا على الصحة العامة

يحب عدد كبير تناول الفواكه المجففة دون رابط لكن لا يعرف الملايين الخطر من تناولها أو الإفراط فيها.

وفي تقرير لروسيا اليوم، قالت المختصة في مجال التغذية سفيتلانا بانتشينكو، إنه يجب توخي الحيطة والحذر عند اختيار وتناول الفواكه المجففة.

وبحسب الخبيرة فإنه عند اختيار الفواكه المجففة، من المهم للغاية الانتباه إلى مظهرها الخارجي.

وذلك لأن الشكل الخارجي لها يمكن أن يحذر المستهلك من الضرر الخفي لهذا المنتج.

وأضافت الخبيرة: “فيما يتعلق بالفواكه المجففة، يجب على المستهلك فحصها عن كثب.

ويجب عليه أن يستطلع من مظهرها الخارجي، كيف تم بالضبط تجفيف هذه الفاكهة وكيف تمت معالجتها.

إذا كانت الفاكهة المجففة لامعة الشكل ولينة الملمس، فمن المحتمل أنه تم استخدام الدهون أو الغليسرين خلال المعالجة.

على سبيل المثال، نقع التمور في محلول السكر يعطيها اللمعان”.

وأشارت الخبيرة إلى أنه تتم معالجة معظم الفواكه المجففة، بثاني أكسيد الكبريت لتخزينها لفترة أطول وللحماية من الطفيليات.

وقالت: “حاولوا شراء الفواكه المجففة بدون لمعان، وبدون تشقق جلدها الخارجي، وذات الرائحة الطبيعية، مع البذور. وأما المكسرات – فلتكن بداخل قشورها”.