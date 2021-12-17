إنجاز 92% من مشروع “قطار الرياض”

الرياض : البلاد

كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن نسبة الإنجاز الكلي في مشروع قطار الرياض بلغت 92 %، فيما اكتمل الجانب الإنشائي للمشروع والبنية التحتية بنسبة 100 %، وتشطيب المحطات بلغ 80 %، واكتمال 350 كلم من سكك الحديد عبر المدينة.

وأوضح المهندس حسام القرشي مستشار الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن المرحلة التجريبية تهدف إلى اختبار مراكز التحكم التي ستدير القطارات بدقة عالية، والتأكد من معايير السلامة والتشغيل.

وقال: إن قطار الرياض من المشاريع الضخمة على مستوى العالم؛ إذ يضم 6 مسارات، وتم استلام وتجربة 184 قطاراً، إضافة إلى 84 محطة، موضحا أن مشروع القطار سيخدم العاصمة بشكل أساسي للتخلص من الازدحام المروري، والانبعاثات الكربونية للسيارات. وأكد المهندس القرشي أن التشغيل التمهيدي لشبكة الحافلات جاري حالياً، موضحًا أن موعد إطلاق الحافلات سيكون بنهاية الريع الاول من العام المقبل.