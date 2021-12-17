المحليات

إنجاز 92% من مشروع “قطار الرياض”

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      17 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن نسبة الإنجاز الكلي في مشروع قطار الرياض بلغت 92 %، فيما اكتمل الجانب الإنشائي للمشروع والبنية التحتية بنسبة 100 %، وتشطيب المحطات بلغ 80 %، واكتمال 350 كلم من سكك الحديد عبر المدينة.

وأوضح المهندس حسام القرشي مستشار الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن المرحلة التجريبية تهدف إلى اختبار مراكز التحكم التي ستدير القطارات بدقة عالية، والتأكد من معايير السلامة والتشغيل.

وقال: إن قطار الرياض من المشاريع الضخمة على مستوى العالم؛ إذ يضم 6 مسارات، وتم استلام وتجربة 184 قطاراً، إضافة إلى 84 محطة، موضحا أن مشروع القطار سيخدم العاصمة بشكل أساسي للتخلص من الازدحام المروري، والانبعاثات الكربونية للسيارات. وأكد المهندس القرشي أن التشغيل التمهيدي لشبكة الحافلات جاري حالياً، موضحًا أن موعد إطلاق الحافلات سيكون بنهاية الريع الاول من العام المقبل.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *