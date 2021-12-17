الأولى الرياضة أخضر الكاراتيه يفتتح مشاركاته في البطولة الآسيوية

الدمام- حمود الزهراني

يفتتح المنتخب السعودي للكاراتيه غدًا (السبت)، مشاركته في البطولة الآسيوية السابعة عشرة للكبار والتاسعة عشرة للناشئين والشباب وتحت 21 سنة التي تستضيفها مدينة ألماتي في كازاخستان، وذلك عندما تبدأ منافسات درجة الناشئين لمسابقات الكاتا والقتال. وكان “أخضر الناشئين” قد وصل إلى مدينة ألماتي، بعد أن انهى تحضيراته بإقامة معسكر تدريبي في مدينة الرياض استمر لمدة 15 يومًا، بقيادة المدرب منير أفقير، ليكمل بعدها الإعداد في مدينة ألماتي التي تستضيف منافسات البطولة، التي انطلقت منافساتها يوم أمس .

وأكمل “أخضر الكاراتيه” بمختلف فئاته (الناشئين والشباب والأولمبي والأولى) استعداداته لمنافسات البطولة الآسيوية التي تشهد مشاركة (الأخضر) في الأيام التالية:

– السبت منافسات درجة الناشئين (كاتا وقتال).

– الأحد والاثنين منافسات درجة الشباب.

– يوم الثلاثاء منافسات درجتي الأولمبي والأولى.

هذا وستشهد البطولة أول مشاركة نسائية سعودية ممثلًة في اللاعبة منال الزيد.

من جانبه؛ التقى رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، بكافة اللاعبين وطالبهم بمضاعفة الجهد والعطاء من اجل تحقيق مراكز متقدمة والمنافسة على ميداليات البطولة.