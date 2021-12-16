7 إصابات كورونا في ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس عن إصابات بالجملة في صفوف لاعبيه بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وكشف ريال مدريد عن إصابة 5 أفراد في النادي بفيروس كورونا لينضما إلى كل من ماركو أسينسيو ولوكا مودريتش ويصبح الإجمالي 7 أفراد.

اللاعبون المصابون بفيروس كورونا في ريال مدريد: أسينسيو – مودريتش – رودريغو – لونين – بيل – مارسيلو. والمدرب المساعد ديفيد أنشيلوتي.

وذكرت مصادر يومية “آس” الإسبانية أنه من الصعب إقامة مباراة ريال مدريد وقادش يوم الأحد المقبل في الليغا بسب احتمالية تزايد الإصابات.