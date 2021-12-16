الرياضة

7 إصابات كورونا في ريال مدريد

محمد ابو الوفاaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      16 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف ريال مدريد ورايو فاييكانو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس عن إصابات بالجملة في صفوف لاعبيه بفيروس كورونا (كوفيد-19).

 

وكشف ريال مدريد عن إصابة 5 أفراد في النادي بفيروس كورونا لينضما إلى كل من ماركو أسينسيو ولوكا مودريتش ويصبح الإجمالي 7 أفراد.

 

اللاعبون المصابون بفيروس كورونا في ريال مدريد: أسينسيو – مودريتش – رودريغو – لونين – بيل – مارسيلو. والمدرب المساعد ديفيد أنشيلوتي.

 

وذكرت مصادر يومية “آس” الإسبانية أنه من الصعب إقامة مباراة ريال مدريد وقادش يوم الأحد المقبل في الليغا بسب احتمالية تزايد الإصابات.

 

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