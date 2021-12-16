272.2 مليون إصابة بكورونا حول العالم

البلاد : وكالات

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 272.2 مليون إصابة حتى صباح اليوم الخميس، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 8.55 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 272 مليونا و227 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 329 ألف حالة وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و 548 مليون جرعة.