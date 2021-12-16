الإقتصاد

ولي العهد يجتمع مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      16 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” بورغ برينده.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات والمستجدات العالمية والإقليمية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، بما فيها آثار جائحة كورونا، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030.

حضر الاجتماع معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان وعدد من المسؤولين في المنتدى.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *