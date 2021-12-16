صحة و عافية هذا المشروب السحري يساعدك على نسف الدهون في أيام قليلة!

تعاني الكثيرات من مسألة الوزن الزائد ، وتبحث عن طرق لإنقاص الوزن، وللحصول على نتائج جيدة بشكل سريع ، يمكنك تحضير هذا المشروب البسيط ، والذي يعتمد على بذور الكتان، كل ما تحتاجين له هو نصف كوب من تلك البذور ، ثم قومي بإضافتها إلى كوب من الماء أو الحليب. وهناك خلطة أخري ، احضري نصف كوب من بذور الكتان وقومي بطحنها في الخلاط الكهربائي ، ثم ضعيها في قدر وأضيفي الماء إليها ، وحركيها جيدا ، واتركي المزيج حتى يغلي ، ومن ثم صفيه في كوب. اشربي كوبا من هذا الخليط بشكل يومي على الريق قبل وجبة الفطور بنصف ساعة للشعور بالشبع ، فهذا الخليط غني بالألياف ، ويذكر أيضا أن بذور الكتان تحتوي على نسبة مرتفعة من الأوميجا3 الذي يسهل عملية التخلص من الوزن الزائد .