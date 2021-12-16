مي عمر بعد مشاركتها بموسم الرياض..بكل فخر أقول “أنا عربية”!

صرحت الفنانة مي عمر أنها تحضر الفترة القادمة لمسلسل جديد يدعى “ملكة المسرح” بالإضافة إلى تركيزها على السينما في الفترة القادمة ، فهى تعمل على 4 أفلام دفعة واحدة وهم “فيلم بنات رزق، وبضع ساعات في يوما ما ، صغيرين” ولكنها تحفظت على إبداء تفاصيل بشأن هذه الأفلام ، لأنهم في مرحلة التحضير الأولى.
وقد شاركت الفنانة المصرية مي عمر في فعاليات موسم الرياض ، وزارت معرض “أنا عربية” ، ونشرت صورها عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستجرام ، وعلقت على صورها بالمعرض قائلة ” تشرفت بزيارة معرض أنا عربية بالمملكة العربية السعودية..أضخم منصة تجمع المبدعين العرب بموسم الرياض تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه ومعالي المستشار تركي آل شيخ”.
كما تابعت عمر قائلة “شئ مشرف ومبهر وفخورة بكل المصممين العرب المشاركين بالمعرض وبالمصممين وسوشاليستا على التنظيم الرائع وبكل بقول (أنا عربية)”.