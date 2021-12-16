مهرجان “مدل بيست” ينطلق في المملكة بمشاركة أكثر من 200 نجم عالمي

الرياض : البلاد

ينطلق في الرياض اليوم (الخميس) ساوندستورم 2021 الذي يعد أضخم حدث موسيقي في الشرق الأوسط ، يتم تنظيمه على مسارح “مدل بيست” ضمن فعاليات موسم الرياض .

وأكمل مهرجان “مدل بيست” جاهزيته لاستقبال الجمهور العريض من محبي الموسيقى الإلكترونية من خلال 8 مسارح رئيسية

وأوضحت الهيئة العامة للترفيه أن المهرجان يعتبر أكبر حدث موسيقي بالشرق الأوسط، ويقام على مدى 4 أيام، في 8 مسارح، في منطقة بنبان شمال الرياض بين 16 و19 ديسمبر الحالي.

وكشفت “مدل بيست” المنظمة للمهرجان، عن تطبيق إجراءات أمن وسلامة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن أكثر من 8 آلاف متخصص أمني وفريق تدخل في موقع الفعالية؛ بتوفر حارس واحد لكل 30 من رواد المهرجان، ووجود 335 كاميرا مراقبة تغطي جميع أرجاء المكان.

وأكدت أن الهدف من تطبيق الإجراءات الصارمة، منع أي سلوكيات غير لائقة أو مرغوب فيها وتوفير مساحة ترفيه آمنة للجميع، لافتة إلى أن المتجاوزين سيواجهون عقوبة الطرد من موقع الفعالية مباشرة دون استرداد قيمة تذاكرهم، على أن يتم تقديمهم إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم إذا استلزم الأمر.

وشددت على ضرورة أن يلتزم جميع الحضور بلائحة القواعد السلوكية الخاصة بالفعالية والتعرّف على الطرق المناسبة للإبلاغ ومساعدة الآخرين.