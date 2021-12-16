مسينا الإيطالية تحتفي بمئوية خطها الملاحي

جدة – خاص

احتفت خطوط مسينا الإيطالية للملاحة ووكيلها بالمملكة شركة التكامل للملاحة الدولية بالذكرى المئوية على تسيير خطها الملاحي الدولي على ظهر الباخرة جولي كوارزو بحضور مدير عام ميناء جده الاسلامي المهندس ماجد العرقوبى وممثل الملاك السيد سامي لبيب ومدير عام الشركة السيد عبد الناصر الحسيني؛ وخلال هذه المناسبة التاريخية تم تفريغ اول شحنه معدات وسيارات مشتركي رالي داكار 2022 في المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن الخط الملاحي لخطوط مسينا الايطالية هو أول خط ملاحي معتمد بالمملكة منذ اكثر من ثمانين عاما.