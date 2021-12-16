الإقتصاد

مسينا الإيطالية تحتفي بمئوية خطها الملاحي

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      16 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – خاص

احتفت خطوط مسينا الإيطالية للملاحة ووكيلها بالمملكة شركة التكامل للملاحة الدولية بالذكرى المئوية على تسيير خطها الملاحي الدولي على ظهر الباخرة جولي كوارزو بحضور مدير عام ميناء جده الاسلامي المهندس ماجد العرقوبى وممثل الملاك السيد سامي لبيب ومدير عام الشركة السيد عبد الناصر الحسيني؛ وخلال هذه المناسبة التاريخية تم تفريغ اول شحنه معدات وسيارات مشتركي رالي داكار 2022 في المملكة العربية السعودية.
الجدير بالذكر أن الخط الملاحي لخطوط مسينا الايطالية هو أول خط ملاحي معتمد بالمملكة منذ اكثر من ثمانين عاما.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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