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سقوط مقذوف لميليشيا الحوثي بأحد المسارحة

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      16 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف معادٍ أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه المنطقة الصناعية بمحافظة أحد المسارحة في منطقة جازان، نتج عنه أضرار مادية في (3) ورش صناعية واحتراق (3) مركبات مدنية.

وأضاف العقيد الغامدي، أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ibrahim

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أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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