رسميًا: تأجيل 9 مباريات في البريميرليغ بسبب كورونا

تأكد رسميًا اليوم الخميس تأجيل 9 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ” لهذا الأسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

إذ أعلن مانشستر يونايتد اليوم الخميس، عن تأجيل مباراته السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فريق برايتون هوف ألبيون.

وكذلك تم الإعلان عن تأجيل مباراة توتنهام هوتسبير أمام ليستر سيتي والمقرر عقدها اليوم الخميس في ملعب كينغ باور الخاص بليستر.

تأكد بشكل رسمي تأجيل مباراة السبت ضد برايتون. #يونايتد | #يونايتد_برايتون — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 16, 2021

إضافة إلى هاتين مباراتي مانشستر يونايتد وليستر سيتي، فإن 3 مباريات قد تم تأجيلها هذا الأسبوع في الدوري الإنجليزي وهم:

برايتون هوف ألبيون – توتنهام (الأحد الماضي)

برينتفورد – مانشستر يونايتد (الثلاثاء الماضي)

بيرنلي – واتفورد (الأربعاء الماضي)

كما تم تأجيل 4 مباريات جديدة من الأسبوع المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز وهم:

برينتفورد – ساوثهامبتون (السبت المقبل)

واتفورد -كريستال بالاس (السبت المقبل)

وست هام – نورويتش (السبت المقبل)

إيفرتون – ليستر سيتي (الأحد المقبل)

وعصف فيروس كورونا بأندية مانشستر يونايتد وليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وبرايتون هوف ألبيون بشكل مفاجيء الأسبوع الماضي.

وسجل الدوري الإنجليزي الممتاز 42 حالة إيجابية بفيروس كورونا الأسبوع الماضي فقط، وهو رقم قياسي غير مسبوق في البريميرليغ.