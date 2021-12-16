الرياضة

رسميًا: تأجيل 5 مباريات في البريميرليغ بسبب كورونا

محمد ابو الوفاaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      16 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
كورونا في الدوري الإنجليزي

تأكد رسميًا اليوم الخميس تأجيل 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ” لهذا الأسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

 

إذ أعلن مانشستر يونايتد اليوم الخميس، عن تأجيل مباراته السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فريق برايتون هوف ألبيون.

 

وكذلك تم الإعلان عن تأجيل مباراة توتنهام هوتسبير أمام ليستر سيتي والمقرر عقدها اليوم الخميس في ملعب كينغ باور الخاص بليستر.

 

 

إضافة إلى هاتين المباراتين، فإن 3 مباريات قد تم تأجيلها هذا الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز وهم:

 

برايتون هوف ألبيون – توتنهام (الأحد الماضي)
برينتفورد – مانشستر يونايتد (الثلاثاء الماضي)
بيرنلي – واتفورد (الأربعاء الماضي)

 

وعصف فيروس كورونا بأندية مانشستر يونايتد وليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وبرايتون هوف ألبيون بشكل مفاجيء الأسبوع الماضي.

 

وسجل الدوري الإنجليزي الممتاز 42 حالة إيجابية بفيروس كورونا الأسبوع الماضي فقط، وهو رقم قياسي غير مسبوق في البريميرليغ.

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *