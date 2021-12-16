“دار الأركان” و”كومباس” تؤسسان شركة استشارية للتطوير العقاري

الرياض- خاص

وقعت شركة “دار الأركان” اتفاقية شراكة مع شركة “كومباس” لاستشارات المشاريع لتأسيس واحدة من أكثر الشركات الاستشارية لتطوير المشاريع العقارية طموحاً في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وللمرة الأولى، سيعمل مطور عقاري سعودي رائد على تأسيس شركة إقليمية متخصصة في إدارة المشاريع العقارية.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري: “نحن فخورون للغاية بتوقيع اتفاقية الشراكة الطموحة هذه والتي تجمع بين خبرات اثنتين من أفضل الشركات وأكثرهم ريادة في القطاع العقاري. وستتيح الاتفاقية لشركة ’دار الأركان‘ تقديم دعمها لشركة ’كومباس‘ ورفدها بالرؤى المدروسة والخبرات العميقة لتطوير المشاريع العقارية، وستحرص شركتنا على تقديم خدمات التطوير والشراء وتنمية الأعمال لهذه الشراكة الجديدة”.

من جانبه قال نوفل خضيري رئيس مجلس إدارة شركة “كومباس”: تنسجم اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع طموحاتنا المستمرة وستعزز قدرتنا على تقديم الخدمات المدعومة من المطورين لعملائنا. كما ستمكننا معاً من التعاون في القطاع العقاري بالمنطقة بأسلوب متكامل وتحقيق عوائد عالية على مستوى حقوق الملكية مع استقطاب أفضل المشاريع.

و قال لوك سومرفيل، العضو المنتدب في شركة “كومباس”: “وقع اختيارنا على شركة دار ’الأركان‘ أحد أبرز شركات التطوير العقاري وأكثرها ابتكاراً في المنطقة انطلاقاً من التزامنا بترسيخ قيمنا الرئيسية في كل تفصيل من أعمالنا، وحرصنا على تطوير منهجية عمل تؤسس منظومة عالمية المستوى من الخدمات عالية الكفاءة للعملاء.