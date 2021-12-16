توطين صناعة الأدوية البديلة

الرياض- البلاد

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، 3 عقود تخصيص أراضٍ صناعية لإقامة مشروعات لإنتاج وتوطين الأدوية الجنيسة (البديلة) بإجمالي استثمارات 90 مليون ريال في كل من المدينة الصناعية بتبوك والمدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بالرياض.

و الأدوية الجنيسة هي الأدوية المشابهة لنظيراتها ذات العلامة التجارية المعروفة، ويتم التصريح لها وتسجيلها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهي تقوم مقام الأدوية الشهيرة في حال انقطاع الأخيرة لأي سبب من الأسباب، وهي كذلك تملك نفس المعايير الخاصة بالجودة والسلامة، ونفس آلية العمل والاستعمال والجرعة والتأثير.

وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، أن “مدن” تعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني في إطار إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي.

وأسهم قطاع الصناعات الدوائية بالمدن الصناعية من خلال تنوع أنشطته الإنتاجية في دعم الاقتصاد الوطني أثناء ذروة جائحة “كورونا”، وذلك بتوفير مُتطلّبات السوق المحلية من المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية المختلفة، حيث نجحت “مدن” على مدار 5 سنوات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في رفع أعداد المصانع الطبية بمدنها الصناعية بنسبة 150% إلى ما يقارب 173 مصنعاً بين منتج وتحت الإنشاء والتأسيس صعوداً من 64 مصنعاً بنهاية العام 2016م.

ولفت إلى أنه تعزيزاً لحركة الاستثمار بالقطاع الصناعي، أطلقت “مدن” كذلك منتج الأراضي الصناعية الصغيرة ذات المساحات المتنوعة بين 1700 م² و 3000 م² لدعم روّاد الأعمال وتحفيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية.