النصر يرد الدين للهلال ويكبده أول خسارة في الدوري

جدة – هلال سلمان
تصوير: عثمان الشمراني – عبدالله الفهيدي
ألحق فريق النصر بغريمه التقليدي الهلال أول خسارة، ورد له الدين بفوزه عليه (2-0) عصر اليوم، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأت المباراة سريعة من الطرفين، وأشرك جارديم مدرب الهلال اللاعب علي البليهي في مركز الظهير الأيسر وبيريرا في الوسط، فيما لعب روسو بأيمن يحيى وخالد الغنام ومنصور الشمري منذ البداية، وكانت المحاولة الأولى للهلال عبر غوميز في الدقيقة التاسعة بكرة لم يجد وليد عبدالله صعوبة في إمساكها، ثم سجل أبو بكر هدفا ألغاه الحكم الإيطالي فاليري بداعي التسلل (د 11)، ثم أبعد المعيوف كرة سلطان الغنام بصعوبة إلى ركنية (د 15)، ثم مرت رأسية تاليسكا بجوار المرمى (د 19).
وجد لاعبو الهلال صعوبة في نقل الكرات إلى الأمام بسبب الضغط العالي على حامل الكرة، وسدد تاليسكا كرة خارج المرمى ورد الهلال بأخرى عبر غوميز، ثم نجح أبو بكر في افتتاح التسجيل للنصر بعد أن تلاعب بالدفاع وسدد كرة اصطدمت بمتعب المفرج وخادعت المعيوف (د 39) وسجل الهلال هدفا قبل نهاية الشوط عبر غوميز، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ على بيريرا قبل لعبة الهدف، ومنحه إنذارا لتدخله بالمرفق على الخيبري.
وفي الشوط الثاني، أخرج جارديم البليهي وأشرك حمد اليامي (د 55) ليصحح الخطأ الذي بدأ به التشكيل، ورد روسو بإشراك مواطنه بيتي مارتينيز مكان يحيى (د 59)، ثم لعب أنسيلمو مكان علي الحسن من النصر، وفييتو وكارييو مكان غوميز وبيريرا (د 73)، وترك خالد الغنام مكانه لحمد آل منصور (د 81)، فيما لعب صالح الشهري مكان كوييار (د 84)، وأضاف تاليسكا الهدف الثاني من مرتدة انفرد بها من منتصف الملعب وسجل في شباك المعيوف (د 90)، ليلحق النصر بالهلال أول خسارة ويرفع رصيده إلى 20 نقطة صعد بها للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد الهلال عند 21 نقطة في المركز الرابع.