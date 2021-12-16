الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي جديد

البلاد : وكالات

هوت الليرة التركية اليوم الخميس لمستوى قياسي منخفض جديد، فيما يترقب المتداولون إعلان البنك المركزي خفضا جديدا للفائدة، ضمن سلسلة من عمليات الخفض التي قادت لرفع التضخم وتراجع سعر صرف العملة.

ووفقا لوكالة “بلومبرج” للأنباء، فقد تراجعت الليرة بـ 1ر3% لتهوي لما دون عتبة الـ15 ليرة لكل دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

ووفقا لمتوسط آراء 22 محللا استطلعت بلومبرج آراءهم ، من المتوقع أن يُخفض البنك معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بـ 100 نقطة أساس إلى 14% اليوم الخميس.

وبهذا يصبح معدل الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم، الذي ارتفع إلى 3ر21% في تشرين ثان/نوفمبر، مسجلا أسرع وتيرة في ثلاث سنوات.

وخفض المركزي الفائدة الرئيسية بمقدار 400 نقطة أساس منذ أيلول/سبتمبر، تلبية لمطالب الرئيس رجب طيب أردوغان بتبني سياسة نقدية أكثر مرونة للمساعدة في تعزيز النمو وخلق فرص العمل.

وخسرت الليرة أكثر من 40% من قيمتها منذ بدأ البنك خفض الفائدة، وهو أكبر معدل بين عملات الأسواق الناشئة.