التعليم الأهلي يقود ارتفاع التضخم

جدة – البلاد

تجاوزت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة 10 مليارات ريال خلال الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر الجاري مقارنة بنحو 12.1 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما” ، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 120 مليون عملية. وتصدرت الرياض قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع لنفس الأسبوع ، بنحو 3.21 مليار ريال، بنسبة 32% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑ1.55 مليار ريال.

وتشمل عمليات نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وشهدت جميع القطاعات انخفاضا في قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع التعليم الأهلي المرتفع بنسبة كبيرة.

وتصدر قطاع “الفنادق” القطاعات المنخفضة بنسبة 41%، تلاه قطاع الملابس بنسبة 29%، ثم قطاع “المجوهرات” بنسبة 23% ، وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع الأطعمة والمشروبات” بـ1.46 مليار ريال، تلاه قطاع “المطاعم والمقاهي بنحو 1.39 مليار ريال.

من جهة ثانية وطبقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء ، ارتفع معدّل التضخم بنسبة 1.1% خلال شهر نوفمبر ، مرجعة ذلك إلى الارتفاع في زيادة أسعار النقل ، فيما سجل قسم التعليم الأهلي ارتفاعا بنسبة 4.8 % متأثرا بارتفاع تكلفة التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 13.6 %، وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته 2.3 % متأثرا بارتفاع أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 2.2.%

كما سجل قسم “الاتصالات” ارتفاعا بنسبة 1.4%، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.3%.