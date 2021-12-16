الرياضة أرضية ” قفز السعودية” بمعايير ومواصفات أولمبية

الرياض- البلاد ضمن فعاليات بطولة “قفز السعودية” التي تعد أحد أبرز البطولات التي نظمها الاتحاد السعودي للفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية “FEI” في مقر ” قفز السعودية” على أرض ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية، جهزت أرضية الميدان بأعلى المعايير الأولمبية. وقد تمت الموافقة عليها من الاتحاد الدولي للعبة، وتم اعتماد الأرضية ونسبة الإضاءة وكل مرافق الميدان ومنحت أفضل تقييم وخاصة الارتفاع وتصريف المياه تحت التربة، حيث تم توفير خلطة معينة تشمل مواد خاصة لترطيب الأرضية وتخفيف الضغط على الجواد لنزوله إلى أرض الميدان من دون حدوث إصابات. وتتميز الأرضية بخليط معين من الفايبر وهو شيء أساسي يخلط بالرمل الخفيف وعناصر إضافية بقدر معين يناسب الجواد، وتتجاوز تكلفة التربة فقط لتواكب المعايير المطلوبة أكثر من مليون ريال. كما تعتبر الأرضية مقاومة للمطر إلى درجة كبيرة؛ لوجود تصريف ممتاز يمنع تكون أي بقع ماء، إلا في حالة الأمطار الغزيرة.

وتستورد المواد التي تصنع منها التربة للميدان من خارج المملكة؛ نظرا لخصوصية ميادين الفروسية، فيما لو زادت نسبة مادة دون الأخرى في التركيبة قد يتسبب في إنتاج أرضية سيئة ولا يتم اعتمادها من الجهات المشرفة.