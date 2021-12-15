وزير التجارة يدعو رجال الأعمال للاستثمار في العُلا وجزر البحر الأحمر

المدينة المنورة : محمد قاسم

أكد وزير التجارة د. ماجد بن عبد الله القصبي ان المدينة المنورة تحظى بعناية خاصة من القيادة الرشيدة – أيدها الله- منوها بكونها وجهة مميزة للتجارة والزيارة والسياحة والاستثمار والخدمات، جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه مساعد وزير التجارة بدر الهداب خلال احتفال غرفة المدينة المنورة بمرور 55 عاماً على تأسيسها وتدشين المبنى الجديد، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة.

وأضاف : أتوجه بالشكر الجزيل لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على حرصهم وعملهم الدؤوب لتنمية قطاع الأعمال والنهوض به في المنطقة، نستذكر بكل الفخر والامتنان جيل الرواد الذين أسسوا هذه الغرفة باذلين قصارى جهدهم وخلاصة خبراتهم لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم.

ودعا قطاع الأعمال للاستثمار في (العلا) وجزر البحر الأحمر والثروات التاريخية والإنسانية، والى طرح مبادراتهم ومقترحاتهم عبر الغرفة التجارية مشيرا الى متابعتها عن قرب لتطوير وتحسين كافة الأعمال.

ونو القصبي بأهمية دور الغرف في تنمية الأنشطة التجارية ولحمايتها وتطويرها وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، مشيراً إلى أنه تم تطوير نظام الغرف التجارية ليكون مُمكناً فاعلاً في نمو الاقتصاد الخاص، وفي ختام حديثه شكر القصبي مجلس إدارة الغرفة والأمانة العامة وقطاع الأعمال على جهودهم لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.