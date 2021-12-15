شراكة مجتمعية لتمويل شراء كراسٍ متحركة للمستشفيات

الرياض : البلاد

وقّع صندوق الوقف الصحي اتفاقية شراكة مجتمعية مع مصرف الراجحي اليوم لتمويل شراء 1100 كرسي متحرك لعدد من المستشفيات الحكومية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الوقف الصحي الدكتور إبراهيم الحيدري أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز إسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية المستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية بالشراكة مع القطاع الحكومي وفقاً للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية.

وأشار إلى أن مصرف الراجحي بموجب هذه الاتفاقية سيقوم بتمويل شراء 1100 كرسي متحرك حسب المواصفات المعتمدة لدى وزارة الصحة، وسيتم على ضوء ذلك ترشيح شركات معتمدة لتوفير الكراسي محل الاتفاقية، إضافة إلى وضع آلية لتوزيع الكراسي وجدولتها على المستشفيات المستهدفة، مقدمًا شكره وتقديره لمصرف الراجحي على هذه المبادرة المجتمعية.

يذكر أن صندوق الوقف الصحي أنشئ بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (353) في عام 1440هـ برئاسة معالي وزير الصحة ليكون قناة تستوعب رغبة المجتمع في مساعدة الآخرين، وتوفّر حلولاً جذرية ومؤثرة مبنية على سرعة الاستجابة لفئات المجتمع الأكثر حاجة للرعاية الصحية.