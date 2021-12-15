رئيس البرلمان العربي يدعو لإعداد دليل برلماني شامل عن مكافحة الفساد

البلاد : متابعات

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي إلى إعداد دليل برلماني شامل يتضمن أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بما يساعد على بناء وتقوية قدرات البرلمانيين في هذا المجال، إضافة إلى الأطر والمعايير المثلى التي يُفترض أن تتوفر في التجارب الناجحة في مكافحة الفساد، بناءً على بعض التجارب الرائدة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العسومي أثناء جلسة خاصة عن دور البرلمانات الوطنية والجهات التشريعية الأخرى في منع ومكافحة الفساد، التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، بمشاركة رؤساء برلمانات إقليمية وممثلين عن عدد من البرلمانات الوطنية والمنظمات الدولية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر التاسع للدول الأطراف الموقّعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تستمر فعالياته حتى 17 ديسمبر الجاري في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وشدد العسومي على ضرورة إيجاد آليات وروابط مؤسسية لتعزيز التعاون المتبادل بين البرلمانات من جهة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد من جهة أخرى، بما يسهم في تأهيل البرلمانيين وبناء قدراتهم في مجال الحوكمة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد حرص البرلمان العربي على تبادل أفضل الخبرات والممارسات في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن المواجهة الفعالة للفساد تتطلب وجود برلمان مستقل قادر على ممارسة واجباته وتحمله كامل المسؤولية في التشريع والرقابة والمساءلة.

ولفت العسومي النظر إلى أهمية التنفيذ الفعال لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة، بما يضمن تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقيات، مؤكدا الحاجة في الوقت ذاته إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية المتعلقة بمنع الفساد ومكافحته والقضاء عليه، وتحديد مدى ملاءمتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات ذات الصلة.