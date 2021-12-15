ختام مؤتمر التنفيذ الذكي للمشاريع

الخبر- البلاد

اختتم مؤتمر “التنفيذ الذكي للمشاريع” الذي ينظمه معهد إدارة المشاريع أعمال دورته الثانية التي استمرت على مدى يومين، بمشاركة أكثر من ٦٠ شركة من داخل المملكة وخارجها، وعدد من الخبراء والمتخصصين والمتحدثين المحليين والدوليين.

وهدف المؤتمر إلى تعزيز أهمية التقنية في إدارة المشاريع وصناعة الفرص وإنشاء العلاقات بين منفذي المشاريع ورواد قطاع التقنية، ونقل المعارف وتبادل الخبرات والممارسات المثلى في مجال التقنية في إدارة المشاريع، وتضمنت أعمال المؤتمر جلسات ولقاءات ومحاضرات حول صناعة ثورة تقنية في إدارة المشاريع وتطورها.

وأصبحت التكنولوجيا الذكية جزء أساسي في الصناعات وإدارة العمليات الإنتاجية في هذا العصر ، وتشمل تطبيقاتها العديد من الأدوات والتقنيات الرقمية التي تهدف إلى المساعدة على إدارة كل جوانب المشروع من بدايته وحتى وقت التسليم. ولم يعد الاستثمار في تطبيقات إدارة المشاريع حكرًا على الشركات الكبيرة، أنما أيضا للشركات الناشئة، لتسريع نموها وتخفيض التكاليف.