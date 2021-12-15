الرياضة العمراني نائبا لرئيس النصر.. وفوسيفيتش بديلا لعبدالغني

الرياض – البلاد أصدرت إدارة نادي النصر عددا من القرارات التنظيمية، جاء في مقدمتها عودة عبدالله العمراني لشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وتعيين البرازيلي مارسيلو سالازار مساعد المدرب الأسبق مينيزيس، الذي شغل منصب المدرب المؤقت، في منصب المدير العام للفريق الأول، فيما سيخلف الكرواتي غوران فوسيفيتش النجم السابق حسين عبدالغني في منصب المدير الرياضي، بالإضافة لرئاسته للكشافين. كما أعلن النصر عن تشكيل عدد من اللجان، هي اللجنة التنفيذية التي تضم كلا من مسلي آل معمر رئيس النادي ونائبه عبدالله العمراني، بالإضافة إلى عبدالمحسن السديري وعبدالرحمن الغبين، ولجنة التسويق والاستثمار التي ضمت كلا من معتز المزروع، وفيصل أبو ساق، وتركي المشيقح، وأحمد المشهدي ونواف النهاري، ولجنة المراجعة والمخاطر التي تضم عبدالعزيز العمران ومحمد الشتوي، ولجنة المكافآت والترشيحات برئاسة رئيس النادي وعضوية نائبه، بالإضافة إلى تركي العبدالكريم وخالد الشارخ.