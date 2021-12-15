الرياضة البطولة الدولية الودية لكرة اليد تنطلق في الشرقية

الدمام- حمودالزهراني

تستضيف المنطقة الشرقية خلال الفترة من 17-21 ديسمبر الجاري، منافسات البطولة الدولية الودية لكرة اليد للرجال، بمشاركة أربعة منتخبات “السعودية، البحرين، مصر، المغرب” تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعـودي لكرة اليد. وتنطلق منافسات البطولة عصر الجمعة المقبل، على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف بمواجهتين، تجمع الأولى “المستضيف” السعودية أمام منتخب المغرب، فيما يواجه منتخب البحرين نظيره المصري في اللقاء الثاني .

وفي اليوم الثاني يلعب المنتخب السعودي مواجهته الثانية أمام منتخب البحرين على نفس الصالة، فيما يواجه المنتخب المصري نظيره المغربي، وفي اليوم الختامي يلتقي المنتخب المغربي أمام المنتخب البحريني، ويختتم المنتخب السعودي لقاءاته في البطولة أمام منتخب مصر على صالة وزارة الرياضة بالدمام. وتأتي هذه البطولة في إطار استعدادات المنتخبات الأربعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2023 “بولندا – السويد” بالنسبة للمنتخبين السعودي والبحريني، وكذلك التصفيات الأفريقية التي يشارك فيها منتخبا مصر والمغرب، وستكون المدرجات متاحة لكافة الجماهير لحضور منافسات البطولة مع الالتزام بكافة البروتوكولات المنصوص عليها في وزارة الرياضة الخاصة بضوابط الحضور الجماهيري في الصالات المغلقة.