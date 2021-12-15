ارتفاع العقود الإلكترونية للأراضي السكنية

الرياض- البلاد

تشهد عقود الأراضي السكنية نموا متسارعا في التسجيل الالكتروني في كافة المناطق ، حيث أصدر برنامج سكني 808 عقود إلكترونية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهر نوفمبر الماضي عبر تطبيقه الإلكتروني، وذلك ضمن خياراته السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها لتسهيل التملّك، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70 % بحلول العام 2030.

وأوضح “سكني” أن الأراضي شملت 217 أرضاً في منطقة الرياض، و161 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و62 أرضاً في المدينة المنورة، و79 أرضاً في منطقة القصيم، إضافة إلى 41 أرضاً في المنطقة الشرقية، و18 أرضاً في منطقة عسير، و82 أرضاً ضمن منطقة حائل، و21 أرضاً في منطقة الحدود الشمالية، و40 أراضاً لمستفيدي “سكني” في منطقة جازان، و58 أراضاً في منطقة نجران، و17 أرضاً في منطقة الباحة، و12 أرضاً في منطقة الجوف.

ويقدم “سكني” عدداً من الخيارات السكنية والحلول التمويلية لتلبية رغبات وتطلعات الأسر، وتتضمن الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، وشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي سكنية.