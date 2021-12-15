الرياضة اتحاد كرة القدم يرفع مكافآت بطولاته

جدة- البلاد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفع مكافآت المراكز في جميع المسابقات الكروية التي ينظمها للموسم الرياضي الحالي 2022 – 2021, وذلك بهدف “زيادة تحفيز الأندية وتوسيع قاعدة التنافس”. وقال الاتحاد السعودي في بيان: إن ” إجمالي جوائز المراكز بمسابقات الاتحاد السعودي 26 مليونا و964 ألف ريال كأعلى رقم في تاريخ الكرة السعودية”. وتأتي هذه الخطوة من اتحاد القدم ضمن مساري تطوير المواهب والحوكمة في استراتيجية تحول كرة القدم السعودية والتي أطلقها الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر 7 مسارات. وبحسب التوزيع الجديد للمكافآت، فإن بطل دوري الدرجة الثانية سيحصل على مبلغ 1 مليون ريال, منها 800 ألف ريال لحصوله على المركز الأول، و200 ألف ريال مكافأة البطولة. وسيحصل بطل دوري الدرجة الثالثة على 500 ألف ريال، وبطل الدرجة الرابعة على 300 ألف ريال، فيما سيحصل بطل الدوري الممتاز لفئة الشباب على مبلغ 200 ألف ريال، ومثلها لبطل الدوري الممتاز لفئة الناشئين.