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أمير قطر يشكر الملك سلمان وولي العهد على قمة الرياض

صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      15 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، عن خالص شكره وتقديره، لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء المشاركة في اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين.

وعبر سمو أمير دولة قطر في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد لدى مغادرته الرياض عن ارتياحه للنتائج المهمة لهذه الدورة، التي ستسهم في دعم وتعزيز مسيرة المجلس الخيرة، وتحقيق تطلعات شعوب دوله، راجيًا لهما موفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم في ظل قيادتها الحكيمة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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