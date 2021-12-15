أمانة عسير تغلق 48 منشأة مخالفة

أبها : البلاد

نفّذت أمانة منطقة عسير و بلدياتها 12,863 جولة تفتيشية خلال شهر نوفمبر الماضي، أسفرت عن تسجيل 5844 مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية والصحية، فضلاً عن إغلاق 48 منشأة تجارية مخالفة، وإتلاف ما يزيد عن 40 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي .

وأوضحت الأمانة أن الجولات التفتيشية جاءت للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية والتقيد بالاشتراطات البلدية والصحية وتوفير كافة سبل السلامة الصحية وامتثالها للإجراءات الاحترازية.

وتنوعت المخالفات المرصودة على المنشآت ما بين تدنٍ في مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع وعدم وجود شهادات صحية ومخالفة اشتراطات التعبئة و النقل و التخزين ، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.