ولي العهد: استكمال الوحدة الخليجية وفق رؤية الملك سلمان

الرياض : البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، على أهمية استكمال الوحدة الخليجية وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وشدد سموه خلال تَرؤُّسه أعمال اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الدرعية في العاصمة الرياض ، على ضرورة ترابط دول مجلس التعاون وتوحيد الصف في وجه التحديات، وذلك بعد مرور 4 عقود على تأسيس المجلس.

وأشاد بالتضامن الذي أدى إلى نجاح مخرجات قمة العلا، مشيراً إلى أن المجلس حقق الكثير من الإنجازات.

كما أكد استمرار المملكة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ، منوها إلى أهمية استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية، قائلاً: نتطلع اليوم لبناء تكتل اقتصادي مزدهر وهذا يتطلب إيجاد بيئة محفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل”.

من ناحية أخرى، أكد على أهمية دعم استقرار العراق.

وأيضاً نوّه إلى ضرورة الوصول لحل سياسي في اليمن، مشيراً إلى أن الحوار هو الطريقة المثلى لحل النزاعات.

وأكد على دور السعودية المفصلي في تجاوز التحديات.

كذلك لفت إلى أهمية التعامل بشكل جدي مع ملف إيران النووي.

إلى ذلك، أكد على ضرورة منع أفغانستان من أن تصبح مصدر تهديد للمنطقة.

من جهته شدد ملك البحرين على أهمية دور السعودية في تجاوز التحديات، مؤكداً على ضرورة الالتزام بمضامين بيان قمة العلا.

بدوره اعتبر نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، معتبراً الأمن الداخلي الخليجي منظومة مترابطة لمواجهة كل التحديات.

وأشاد بنتائج جولة ولي العهد السعودي الخليجية الأخيرة.